El monólogo de las ocho: "Lo que es inaceptable es que la solución sea reformar el delito de terrorismo"

No hay acuerdo y la protesta del campo sigue convocada y es probable que a los agricultores se una el sector pesca. Las cofradías pesqueras están contactando con las organizaciones agrarias para sumarse a las protestas del sector primario contra las políticas de la Unión Europea. Esta es una crisis, no nacional, sino continental y que afecta a algunos de los pilares fundacionales de la Unión.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido hoy con las asociaciones agrarias. Se trata del ministro más cabal del Gobierno y un buen conocedor de las competencias de su cartera. Lo que pasa es que es muy probable que esta crisis las desborde por completo.

Los agricultores advierten de lo que viene. Ellos conocen con bastante anticipación los problemas que se van a presentar en unos meses. Así funcionan las cosechas, cuando uno las recoge ya es tarde para tomar medidas.

Es probable que muy pronto Andalucía apruebe nuevas restricciones para el consumo industrial, agrícola y doméstico. Los agricultores reclaman una ampliación de los seguros para cubrir las pérdidas por la sequía. Pero también menos burocracia, una relajación de la transición verde y más control de los productos que vienen de fuera. En algunos casos medidas que son contradictorias entre sí.

Por ejemplo, en Francia los terceros que compiten en desigualdad de condiciones son los españoles y hay una campaña feroz contra los productos que proceden del campo español.

Por lo menos el joven Gabriel Attal, ha enviado al ministro Planas una carta en la que se disculpa por lo que han sufrido en estos días los transportistas españoles

Hombre, por lo menos el joven Gabriel Attal, ha enviado al ministro Planas una carta en la que se disculpa por lo que han sufrido en estos días los transportistas españoles. A los que los piquetes franceses arrojaron su carga ante la pasividad de la gendarmería. Luego encima llegó la campañita contra los productos del campo español, con voces como la de Segolene Royal, que después de llevar a la ruina al Partido Socialista francés parece que se ha reciclado en populista del agro, proteccionista reaccionaria contra el mercado común.

Hoy Luis Planas ha contrarrestado con uno de esos gestos que al menos se agradece, que ha sido una degustación de tomates españoles con un buen aceite de oliva. Que todo esto es gloria bendita y lo saben aquí y en Francia.

Ahora bien, la ira del campo no se va a aplacar. Porque ni siquiera es una cuestión nacional sino continental. Hoy quienes han reavivado la protesta son los agricultores portugueses que mantienen este viernes los cortes de las carreteras que unen el país luso con la frontera de España en la zona de Rosal de la Frontera y Paymogo.

Este será uno de los grandes asuntos de las elecciones europeas y del fin del mandato de esta Comisión. El otro asunto sensible es el de la inmigración. Hoy por cierto ha sido muy interesante escuchar al presidente de Canarias en 'Más de Uno' con Carlos Alsina. Sobre todo porque escuchar lo que ha dicho Fernando Clavijo contribuye a disipar muchos prejuicios y muchos discursos hipócritas.

Hablaba Clavijo de la dificultad de integrar a los menores no acompañados y de la necesidad de un esfuerzo y contaba cuántas y cuáles son las comunidades que han atendido a la petición de solidaridad de Canarias para atender a estas personas.

Parece que en España el único problema es el problema de Carles Puigdemont con la Justicia

Estos son los verdaderos problemas. Ahora que parece que en España el único problema es el problema de Carles Puigdemont con la Justicia. Es tal disparate que hay quien está dispuesta a buscarle acomodo en la legalidad ya sea reformando todo el sistema.

La nueva idea es reformar el delito de terrorismo para que así ninguno de los investigados, 24, por la posible comisión de estos delitos tenga que cumplir con pena alguna. Es escandaloso, claro, pero no es novedoso, porque esta táctica ya se exploró cuando se reformó el código penal para hacer desaparecer el delito de sedición y para rebajar el delito de malversación.

Lo que es inaceptable es que la solución sea reformar el delito de terrorismo

En lugar de dejar de asociarse con delincuentes, hacen desaparecer el delito. Primero, comparar las manifestaciones agrarias con el intento de subvertir mediante la violencia de organizaciones coordinadas el orden constitucional es un dislate. El juez dirá si las pruebas que obran de los CDR que acumulaban explosivos y planes de sabotajes son suficientes para considerar sus acciones como constitutivo de delito. Pero lo que es inaceptable es que la solución sea reformar el delito de terrorismo. Para colmo de cinismo Sánchez tenía bien claro lo que era terrorismo y le preocupaba por cierto que se instalara en Cataluña. Esto le decía en 2019 a Juan Pedro Valentín

En realidad da igual. De verdad, da igual. Aquí lo que importa no es lo que Sánchez considera que es terrorismo sino lo que necesita que sea. Eso es lo aberrante. Es que Sánchez se está haciendo una España a medida de sus socios para poder seguir gobernando y eso no puede ser. Creíamos que esto consistía en gobernar para transformar el país, no es transformar el país para gobernar.

Por lo demás sus socios más radicales continúan difamando a los poderes del Estado. Hoy ha sido Ione Belarra, de Podemos, el día de la confirmación de Irene Montero como candidata a las europeas, la que ha cargado contra los jueces. En estos términos.

VÍDEO DEL MONÓLOGO