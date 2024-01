El monólogo de las ocho: "Nunca antes se habían negociado materias tan delicadas de una forma tan brutal"

No crean que 24 horas después se ha ordenado el caos. Esta forma de gobernar es tan desquiciada que hoy nadie sabe en que consisten exactamente las cesiones que Pedro Sánchez concedió a Carles Puigdemont para salvar dos votaciones. Nunca antes se había negociado materias tan delicadas de una forma tan brutal. En minutos.

Y el resultado es este: que nadie sabe nada de lo que se ha concedido y se va enterando por lo que Junts va revelando de lo que cree que recibirá. Téngase en cuenta que Junts no gobierna la Generalitat y que Esquerra se va enterando también por sus adversarios de Junts de las competencias que va a tener que gestionar. ¿Qué dice Esquerra? Pues tienen ustedes aquí un adelanto en un mensaje de Oriol Junqueras, otro socio del Gobierno con pasado delictivo. Dice que "Abrazar discursos de extrema derecha pone en riesgo la cohesión".

Claro, Junts está compitiendo con una nueva corriente de extrema derecha nacionalista, que tiene en la alcaldesa de Ripoll a su más procaz exponente. Sánchez ha negociado las competencias de inmigración con el Le Pen catalán.

Miriam Nogueras estaba esta mañana triunfal describiendo todo lo que cree que podrán imponer si un día llegan a la Generalitat. Órdenes de expulsión de inmigrantes, exámenes de catalán para obtener permisos.

¿Pero, esta es forma de gobernar?

Por parte del Gobierno no hay ni un detalle concreto, sólo vaguedades, dicen que tendrán que desarrollar el plan en una ley orgánica y entonces ya veremos. ¿Pero, esta es forma de gobernar? Hacer transacciones a lo bestia, en minutos, con materias tan sensibles como la inmigración. ¿Sabía algo el ministro del Interior de esta negociación? No, porque se planteó in extremis. Tampoco saben nada los Policías y Guardias Civiles que tienen que velar por la seguridad y también por el buen desarrollo de las nacionalizaciones y los trámites de expulsión y todo lo relativo a las políticas de inmigración. Y los agentes están preocupados, claro.

Pero, esta es la legislatura que acaba de comenzar. Cada votación, agónica. Con cesiones y cesiones a los independentistas, que inevitablemente irán creciendo en una escalada que es previsible porque nadie quiere quedarse atrás y parecer que es el tonto de la sociedad. El que menos se lleva.

Por de pronto, el lehendakari Urkullu ya ha dicho: y el PNV, ¿qué? Ellos también quieren las políticas de inmigración y lo que haga falta. Y valen lo mismo los cinco votos del PNV que los siete de Junts. Como Podemos ha demostrado.

Hoy precisamente ha ido Pedro Sánchez al Spain Investors Day, que es una jornada para tratar de seducir a los inversores internacionales y convencerles de que España es un lugar fantástico para invertir. No tiene convencida a Repsol o a Iberdrola y van a convencer a los de fuera. Igual les ha explicado que si vienen a España no les dirán en qué ciudad tienen que instalarse. Porque entre los disparates que Sánchez ha pactado con los independentistas está esta de intentar que las empresas que se fueron de Cataluña ahuyentadas por el procés regresen y soporten lo que tengan que soportar.

Ahí ante los inversores, Sánchez ha soltado una de esas mentiras fabulosas pero, pronunciadas con un cuajo verdaderamente admirable.

Esto es extraordinario, el hombre que comenzó su legislatura erigiendo un muro para aislar a la oposición, acusándoles de no pactar. El que no sólo ha urdido una conjura de minorías para evitar que gobierne el partido que ganó las elecciones, sino que luego además promueve la amnistía, regale Pamplona a Bildu, pidiéndole ahora a Feijóo que se inmole por él. Si es que además con el PP no negocia. Le han ofrecido una serie de condiciones y las rechazó todas. Porque prefiere darle la inmigración a Carles Puigdemont que bajar el IRPF con Feijóo. Esto es así.

Precisamente hoy Feijóo ha comparecido ante los medios para explicar los próximos movimientos de la oposición. Ha solicitado la comparecencia de Pedro Sánchez para que explique lo que de verdad ha pactado con Junts y además ha convocado una nueva manifestación, esta para el 28 de enero en Madrid, para que la gente pueda mostrar su descontento con este gobierno

Falta interesarse por el estado anímico de Yolanda Díaz, que ha salida abrasada de la tarde de los decretos. Podemos tumbaba el suyo, el de la reforma del subsidio del desempleo. Y con ello enviaba un mensaje que yo creo que es muy fácil de captar. Yolanda Díaz es un lastre para este Gobierno, porque va a impedir el entendimiento con los cinco diputados de Podemos sin los cuales no se aprueba nada.

Hoy se ha obstinado en explicar todo lo que Podemos le ha negado a los parados, como si ese hubiera sido el motivo de su rechazo. No, no, si es que Podemos quiere acabar con Yolanda Díaz y no le van a perdonar sus vetos y las humillaciones a las que sometió a Irene Montero y a Ione Belarra.

