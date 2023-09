El monólogo de las ocho: "Las consecuencias para la institucionalidad española serán profundas"

El peligro ha pasado, pero no las consecuencias. La Dana sí ha sido para tanto y había razones bien fundadas tanto para la precaución como para alerta. Desgraciadamente la movilización de medios públicos en la prevención y el aviso a la población no ha servido para evitar la muerte de al menos tres personas. Lo más reciente es que han encontrado a un hombre sin vida en un arroyo en Camarena. Tenía 50 años y seguramente fue arrastrado por la corriente y no pudo sobrevivir a ellos.

Sí ha sido para tanto. Los daños han sido cuantiosos, pero lo peor es que la catástrofe se ha cobrado tres vidas. Hay historias terribles, como la de este chico de 20 años que quedó atrapado en el ascensor en el que bajaba al garaje y ahí se ha ahogado y luego también la increíble odisea de ese niño de 10 años que ha permanecido durante horas, ocho horas, encaramado a un fresno. Su familia decidió salir de la Aldea del Fresno hacia Alcorcón y esa fue una decisión fatal porque la crecida del río Alberche les sorprendió y arrastró el coche. El niño fue rescatado del árbol, su madre y su hermana de 14, también están vivas en el hospital. Su padre en cambio permanece desaparecido. Estas son las tragedias que deja la Dana, que ya ha pasado pero cuyas consecuencias permanecen.

La Dana ha arreciado con especial fuerza en la Comunidad de Madrid y en Toledo. Empezamos en la provincia, donde como les anunciaba, se ha conocido la muerte de otra persona. Un hombre de 50 años ha sido encontrado en un arroyo de Camarena. Eva Martínez. Buenas tardes. La otra región más afectada por las lluvias torrenciales es la Comunidad de Madrid, donde se busca a dos personas desaparecidas.

Más de 60.000 viajeros afectados por los cortes en las líneas de alta velocidad por el temporal

Hay más consecuencias, por toda España por de pronto hay más de 60.000 viajeros afectados por los cortes en las líneas de alta velocidad por el temporal. Es un cálculo que ha hecho el diario El País y es verosímil, basta ver las escenas que se han vivido en estaciones. Ya todo está volviendo su normalidad. Al contrario que en la política. Donde en lugar de recuperar la normalidad, España se sume en la más desasosegante anormalidad.

Esto ha dicho la vicepresidenta Nadia Calviño aquí en Onda Cero sobre el viaje de la también vicepresidenta Yolanda Díaz a Bruselas para verse con Puigdemont. Así que a título personal ¿y la investidura de quién ha ido a negociar con el prófugo? A ver si va a negociar la investidura de Feijóo. No, va a negociar la investidura de Pedro Sánchez.

Las consecuencias para la institucionalidad española ni siquiera las conocemos, pero serán profundas

Es verdad que este país se ha acostumbrado a lo insólito. Pablo Iglesias viajó a Estremera, a la cárcel, para negociar con el preso Oriol Junqueras la investidura de Pedro Sánchez y lo logró. Lo de hoy es aún más grave y de hecho las consecuencias para la institucionalidad española ni siquiera las conocemos, pero serán profundas. Es más grave porque se trata de dar amparo político a un fugado de la Justicia a un delincuente declarado en rebeldía y al que los jueces españoles tratan de sentar en un banquillo para que responda por lo delitos cometidos en el procés.

Ahora se entiende la vergüenza de Nadia Calviño, porque efectivamente es una imagen que invita a la vergüenza. A eso del mediodía, han posado ante los fotógrafos los negociadores. Dos prófugos, Carles Puigdemont y Toni Comín; junto a Jaume Asens y la vicepresidenta del Gobierno. Todo eran risas, amabilidad, simpatía. Al fin y al cabo lo que pretenden es seducirlo para que forme parte de una mayoría de gobierno que invista a Sánchez.

El precio ya es oneroso. Porque una de las condiciones era esta foto, que supone la homologación política de un delincuente. Pero será más caro. Los partidos del Gobierno ya le han regalado un grupo parlamentario a Junts per Cat, mediante lo que supone un puro fraude de ley y ya han construido todo un argumentario para justificar una amnistía que hace sólo dos días ellos mismos presentaban como inconstitucional. Porque España no es una dictadura en transición a una democracia.

Esto de interpretar que del resultado de las urnas se deduce que los españoles han votado a favor de una amnistía o transigen con una amnistía. ¿dónde ofreció eso el PSOE o incluso Sumar a los españoles? Si hasta ayer Carmen Calvo argumentaba incluso ferozmente que la amnistía es inconstitucional.

Tanto el PSOE como Sumar sí se presentaron para tratar de frenar a la extrema derecha decían y ahora se retratan con la peor extrema derecha, la que por métodos delictivos pretendió extranjerizar a los españoles en su propia tierra mediante un golpe a la democracia. Miren quiénes son los apoyos internacionales de la causa de Puigdemont. Mire, desde Salvini hasta la extrema derecha flamenca. El otro día el Washington Post también aludía al interés que tiene Putin en la prosperidad política de Puigdemont.

Todo lo que se conoce de la reunión es por fuentes anónimas. No hay declaraciones de Yolanda Díaz o de Carles Puigdemont. Ni siquiera de Comin o de Jaume Asens, que los acompañaban.

Sí hemos escuchado al presidente en funciones, Pedro Sánchez, y último beneficiario en caso de que Yolanda Díaz consiga atraer los votos del prófugo, elogiando el sentido de Estado de las fuerzas parlamentarias se entiende que las que votarán por su investidura o sea, los independentistas.