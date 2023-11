El monólogo de las ocho: "El argumentario a favor de la amnistía es muy pobre y va degenerando"

Los ministros del Gobierno se han despedido unos de otros, por si acaso no volvieran a coincidir en la sala del Consejo de Ministros. A los que aspiran a continuar los podrán reconocer porque estos días se afanan con especial denuedo en defender lo indefendible, lo que dijeron que jamás defenderían. A alguna de las que ni sueñan con revalidar la podrán reconocer por el autohomenaje de despedida. Irene Montero ha decidido montarse un acto de autorreivindicación para despedirse del Ministerio de Igualdad. Lo hace con un lema francamente arriesgado: ¡Algo habremos hecho! Es que este es el lema: ¡Algo habremos hecho!

Ahora que lo más interesante es la oportunidad que ha visto. Dice Montero:, "así que ahora os enteráis del lawfare y de que los jueces son unos reaccionarios, ero cuando yo le decía a cuenta de las rebajas de penas de la ley del sí es sí no me defendíais". Bueno, Irene Montero, ministra del Gobierno del Reino de España. Todavía.

Ni siquiera es probable que cuando se tramite la ley de amnistía haya algún rapto de dignidad

Mañana a mediodía, Pedro Sánchez subirá a la tribuna para ser investido Presidente del Gobierno con una previsible mayoría de 179 votos a favor y 171 en contra. Hay quien todavía alberga la esperanza o el temor de que se produzca una deserción. No es probable. Ni siquiera es probable que cuando se tramite la ley de amnistía haya algún rapto de dignidad. Ahora imaginen en la investidura como presidente del secretario general del PSOE, que es el único partido que pudiera guardar algún escrúpulo.

Quien se ha querido expresar ya se ha expresado y no son muchos los que se atreven a contradecir la doctrina del Partido, por más que sea la contraria a la expresada antes de ayer. Hoy a esas voces se ha sumado alguien importante. Tras 50 años de militancia, después de haber sido Portavoz del Grupo socialista en el Congreso durante la Transición. Ministro con Felipe González. Miembro de la Ejecutiva Federal y del Comité Federal, Javier Sáenz Cosculluela ha enviado una carta al secretario general del PSOE.

¿Y a estas voces discrepantes, qué les opone el PSOE? ¿O cómo les explica la pertinencia de la ley de amnistía, esa que dijeron que jamás aprobarían? Pues la verdad es que el argumentario es muy pobre y va degenerando.

Esto que dice María Jesús Montero en Televisión Española es sencillamente tratar de idiotas a los ciudadanos. Da igual que estén a favor o en contra de la amnistía. Decirles que el Gobierno se refería al texto concreto presentado por ERC es tomarlos por idiotas. En primer lugar porque hay una referencia explícita a la inconstitucionalidad de la amnistía y está en el informe que justificaba los indultos. Decía textualmente: "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito". Aprecian con qué fulgor brilla el adverbio.

Claramente inconstitucional. Pero es que además, siempre conviene llamar a la verdad, verdad y a la mentira, mentira. Por una cuestión de mantener la cordura, pero en este tiempo de profusión de mentiras es especialmente necesario. Y no, ninguno de los ministros que negaron que la amnistía cupiera en la Constitución se refería a ese texto, sino a la amnistía, a cualquier amnistía. Incluidos el presidente del Gobierno y un actual magistrado del Tribunal Constitucional

El Congreso de los Diputados estará blindado por más 1600 efectivos de las Fuerzas de Seguridad. A eso del mediodía. El Pleno se reunirá a las 12.00 horas de mañana miércoles 15 de noviembre con el siguiente orden:

- Lectura de la propuesta del candidato realizada por Su Majestad el Rey

-Turno de intervención del candidato, el señor Pedro Sánchez Pérez-Castejón, sin límite de tiempo

Luego habrá un receso para el bocata y a la tarde, cuando tenga a bien reanudar la sesión Francina Armengol, intervendrá Alberto Núñez Feijóo y el resto de grupos parlamentarios.

Feijóo no va a mandar a su Óscar Puente, un diputado raso y pendenciero

No, no va a enviar a Martínez Pujalte a darle la réplica a Pedro Sánchez. Bueno, Martínez Pujalte ya no es un diputado. Pero, no va a mandar a su Óscar Puente, un diputado raso y pendenciero. Le contestará él y le pondrá ante sus contradicciones.

Pero, la estrategia del PP aspira a algo más, desde luego. Fracasará su intento de evitar que Sánchez sea investido, pero la batalla contra la amnistía continuará.

Hoy ha cambiado el reglamento del Senado, gracias a su mayoría absoluta para poder demorar al máximo la tramitación de la ley de amnistía. Es decir, para retrasar todo lo posible la reinserción por la vía del olvido de Carles Puigdemont.

Qué ha hecho el PP: la reformulación del artículo 133 del Reglamento. De esta forma, cuando la proposición de ley de amnistía entre en la Cámara alta, los senadores tendrán hasta dos meses —en lugar de los 20 días previstos hasta ahora— para su tramitación y devolución posterior al Congreso.

Ha sido una sesión muy bronca, con continuas acusaciones de inconstitucionalidad por parte de los socialistas, a los que les debe de urgir mucho borrar el historial delictivo de Carles Puigdemont. Eloy Suárez, senador del PP, se preguntaba cuál es el problema

El líder del PP se ha reunido además con los informadores extranjeros para alertarles sobre "el deterioro de la democracia española".

Vox pretende ir más lejos, aunque eso no significa que vaya a llegar a ninguna parte. Se ha querellado contra Sánchez por la amnistía y pide al Supremo la suspensión cautelar de la investidura. El partido de Abascal acusa al presidente en funciones y a Puigdemont de tres delitos.

El Gobierno, por de pronto, ha tomado una decisión que contribuirá a devolver a Puigdemont los honores de President

El Gobierno, por de pronto, ha tomado una decisión que contribuirá a devolver a Puigdemont los honores de President. Así lo tratan. President. Es coherente por tanto que le vuelvan a poner escolar y servicio de seguridad a cargo de las arcas públicas, algo a lo que hasta ahora se habían negado.

Félix Bolaños ha dicho amén, como a tantas otras cosas.

No se cuestiona la seguridad de las personas, desde luego, pero a Carles Puigdemont se le niega la escolta por la razón sencilla de que es un fugitivo de la Justicia. Por supuesto que merece tener garantizada su integridad, pero ¿por el Estado? Si está huyendo del Estado. En fin… nuevos tiempos.