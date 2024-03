La mirada cítrica: "La manzana siempre ha sido la fruta de la discordia"

Está claro que a la vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, no le termina de gustar el estilo de vida de Madrid, bueno de Madrid ni de España. El caso es que hay patronales de la hostelería que niegan la mayor, niegan que se reuniera con todas las asociaciones, por ejemplo, no lo hizo con España de Noche que rechaza la nueva propuesta de Yolanda Diaz, lo de cerrar los restaurantes antes. Hace poco Díaz se quejaba de la vida en la capital. No ha vivido la movida madrileña. Y digo yo, si vamos a reducir la jornada laboral pues habrá más horas de ocio. El caso es que la vicepresidenta Yolanda Diaz ha abierto otra polémica. ¿Por cierto, a qué hora cierra La Chalana?

La Movida Madrileña no vuelve, pero sí el caso del Banco Popular.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, tras cinco años de investigación ha decidido enviar a juicio a Ángel Ron, que fue presidente de la entidad, a la auditora Price Waterhouse Coopers y a 12 directivos por los delitos de estafa y falsedad contable en los ejercicios 2015 y en la ampliación de capital del año siguiente. El magistrado asegura que los inversores acudieron engañados a esta operación. Ángel Ron recurrirá el procesamiento e insiste en que el banco era solvente. El Banco Popular terminó intervenido por la Junta de Resolución de la Unión Europea y vendido por un euro al Santander. Y ojo a lo que ocurre en EEUU con el New York Comunity, que rescató al Signature Bank.. Pues de rescatador puede terminar rescatado.

Dentro de la información económica del día destacan las cifras del paro y de la Seguridad Social. En especial de la Seguridad Social donde aumentan en 104.000 el número de afiliados. Estamos a punto de conseguir los 21 millones de ocupados.

El paro bajó en 7.450 personas, el problema el de siempre, que no se publican las cifras de los trabajadores con contrato fijo discontinuo que estén inactivos. Algunos análisis calculan que son más de 750.000 lo cual elevaría el total de desempleados a más de 3,5 millones. En febrero se firmaron 1,1 millón de contratos, el 46% fueron indefinidos y de aquí, la mitad a tiempo parcial y fijos discontinuos.

Por último, la Comisión Europea ha impuesto una multa de 1.800 millones de euros a Apple.

La manzana siempre ha sido la fruta de la discordia. Al final, como una fruta madura, ha caído sobre Apple una mega multa comunitaria de 1.800 millones de euros pro restringir la competencia al imponer prácticas que perjudicaban a otras plataformas y aplicaciones musicales, como es el caso de Spotify. Y, desde la pandemia, las renuncias a aceptar una herencia aumentan un 26%. Más de 56.000 herencias se rechazaron el pasado año. Hay mucho miedo a las deudas, los costes y los impuestos. Vamos, que a miles de herederos se les quitan las ganas.