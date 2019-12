La mirada cítrica: La 'no' evolución del mercado laboral

La hostelería en España no es algo para tomar una copa a la ligera. No señor. Este negocio supone más del 6% del PIB español.

​Bebemos, comemos y charlamos en nuestros bares y restaurantes algo así como 123.000 millones de euros. Pero ni las cafeterías escapan a la incertidumbre política, a la situación económica, ni a los disturbios de Cataluña. Si la hostelería es un termómetro de la economía española, desde el verano hay menos ganas de brindar por algo.

El secretario de Estado Octavio Granado, asegura que la subida del Salario Mínimo no tiene efectos negativos pero se lía sin remedio, cuando defiende que no se regularice a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida como empleadas de hogar. ¿Qué piensan los tertulianos de esto? ¿Esto no es justificar el trabajo en negro? Y por último no nos puede faltar nuestra dosis diaria de Donald Trump. Abstemio reconocido no deja de generar polémica. A las subidas de aranceles de ayer, hoy añade justo antes de la cumbre de la OTAN, que el acuerdo comercial con China lo deja para después de las elecciones presidenciales del año que viene. No hace nada más que agitar la coctelera.