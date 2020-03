La mirada cítrica: La economía, la otra víctima del coronavirus

El electrocardiograma de la industria española se va convirtiendo en una línea plana y en cualquier momento se pude oír un dramático pitido. La SEAT de Martorell ha cerrado hoy y ha presentado un Expediente Temporal de Empleo para sus más de 14.000 trabajadores.

En el País Vasco CAF ha dejado de producir trenes. El sector servicios el mas grande del país también sufre, con el cierre de la restauración, Burger King ha presentado otro ERT para sus 14.800 trabajadores,

El consumo eléctrico en la Península Ibérica se ha hundido un 9% respecto a la pasada semana. Es un indicador de cómo se ralentiza la actividad económica. El G-7, los siete países más desarrollados del mundo han emitido un comunicado en el que dicen que harán todo lo que tengan que hacer para que la economía mundial no colapse. Medidas fiscales, ayudas, créditos. El propio Fondo Monetario Internacional está dispuesto a movilizar un billón de dólares con el mismo propósito.

Aquí en España estamos pendientes del Consejo de Ministros de mañana. El Gobierno marcha al ralentí y apruebas las medidas económicas por capítulos. Está previsto que apruebe una agilización en la aprobación de los expedientes de empleo, suspender cotizaciones como piden los autónomos y conceder el paro aunque no se tenga la cotización mínima para ello, como solicitan los sindicatos.

Lo que no para de bajar es la bolsa. Hoy ha descendido otro 8%. Sigue así el camino de la pasada semana que se dejó más del 20. Las medidas concertadas de los Bancos Centrales y la Reserva Federal no han dado el resultado esperado. Wall Street ha tenido que para otra vez la cotización al caer más del 7%, y los expertos en bolsa no entienden que la CNMV no tome más cartas en el asunto para frenar, o al menos moderar, el derrumbe. No se entiende que el viernes prohibiera las operaciones a corto y hoy no.