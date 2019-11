La mirada cítrica: Bruselas cree que las cuentas públicas españolas no van a cuadrar

EN LA BRÚJULA

La Comisión Europea debe tener una plantilla ya preparada, a mano, para sacarnos los colores. Bruselas, una vez más, llama la atención al Gobierno porque no reduce el déficit público, no recorta la deuda pública y alerta sobre el futuro de las pensiones. Por enésima vez, Bruselas cree que las cuentas públicas españolas no van a cuadrar.