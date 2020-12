¿Cómo será el futuro empresarial y económico de África?: "Más de 400 empresas africanas facturan 1.000 millones al año"

LEER MÁS Psicología con María Jesús Álava Reyes: Las personas ambiciosas y sus implicaciones en el día a día

Alfons Cornella, presidente de Institute of Next, nos habla del continente vecino, África, que "no es una sino muchas". Asegura que el factor común entre estas todas Áfricas, "es la población creciente", no obstante, "hay lugares donde la economía crece un 8%, en otras no crece, en otras decrece".

África podría ser una gran oportunidad económica en los muchos años. ¿Por qué no se invierte en el continente vacío? Cornella nos recuerda que Ángela Merkel ya lo recomendó y que China está invirtiendo en el continente. "El 50% del territorio arable está en Áfirca, hay más de 10.000 empresas chinas privadas... pero la inversión se traduce en un crecimiento de la economía. Hay 400 empresas africanas que facturan más de 1.000 millones de dólares al año", explica Cornella.

Cornella nos asegura que estamos poco informados de lo que ocurre en África y de sus capacidades económicas.