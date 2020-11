¿Por qué son tan importantes los entornos emocionales para los niños con discapacidad?

Jose María Escudero, Presidente de la 'Plataforma escuela inclusiva sí', se muestra muy crítico con "los que se vanaglorian que un porcentaje muy alto están en ordinaria, habría que ver si están bien atendidos o no". Además, destaca la importancia de "los entornos emocionales", donde "el niño tenga amigos y no esté frustrado por su entorno al ver que ellos aprenden y otros no".

Por otro lado, defiende también "lo ejemplares que han sido siempre los centro de educación especial" y critica que "no se valoren sólo porque hay un Gobierno que quiera presumir de inclusión".