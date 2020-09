Pablo Echenique: "Es una mala noticia la fusión de Bankia, se renuncia a la banca pública"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, asegura que "más allá de cómo nos hayamos enterado de la fusión de Bankia y Caixabank, lo importante es el fondo de la cuestión, en España los españoles hemos comprado un banco y los españoles no van a tener un banco gestionado bajo criterios sociales ni van a recuperar el dinero prestado a Bankia, con la que tampoco van a recuperar el dinero prestado".

Por eso, cree que "es una mala noticia y con esta fusión estamos a las puertas de un oligopolio" y sobre todo cree que perjudicará a "los trabajadores de ambas entidades porque habrá despidos".

Sí que ve muy positivo que "cuando se supo que había negociaciones de esta fusión, el valor en bolsa de Bankia subió más de un 30%".

Pablo Echenique recuerda en Onda Cero que "no nos vamos a callar por estar en el gobierno, eso sería grave. Implicaría que uno tiene que ocultar lo que piensa por estar en el gobierno y no"

Presupuestos que no van a gustar a Cs

Echenique avisa que los Presupuestos que estamos redactando "no le van a gustar a Ciudadanos porque vamos a unos presupuestos expansivos en los que va a aumentar la inversión pública", algo con lo que "ellos no están muy de acuerdo, ellos prefieren recortes aunque usen el término austeros". Por eso, dice que "cuando los vean se darán cuenta de que no son los Presupuestos que un partido neoliberal puede aceptar. De ahí, que considere que "los únicos Presupuestos viables son entre quienes hicieron viable la investidura".

Para poder conseguirlo, dice que "Nacho Álvarez ya se ha reunido con la ministra de Hacienda para negociar los presupuestos".

CGPJ

Del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, Echenique señala que "tenemos derecho y queremos estar en el Consejo General del Poder Judicial", ya que "una formación política que tiene millones de votos tiene derecho democrático a querer participar de los órganos constitucionales. Pero no hay ninguna norma que diga que el CGPJ tiene que ser un reflejo del Parlamento. Además, lamenta que "la Justicia está politizada".

"Siempre habrá causas contra mi formación política. Eso ha pasado desde nuestra fundación y el objetivo es que siempre se difame y se hable durante varias horas... la diferencia entre nosotros y el PP, es que las nuestras acaban en nada y las de su partido no", asegura Pablo Echenique, respondiendo una pregunta a Juan Ramón Lucas.