Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería: "Hemos sufrido un ninguneo del Gobierno"

"Somos parte de este modelo de sociedad y queremos seguir siéndolo", explica José Luis Yzuel, Presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, en La Brújula. "Los costes de que empresas hosteleras cierren van a ser superior a que el Gobierno las mantenga viva", asegura desesperado Yzuel.

"Nosotros necesitamos un respirador y muchos goteros para este sector pero el gobierno se está retrasando y no sabemos muy bien por qué", explica, y nos asegura que hay un "canal abierto" con el ministerio de Turismo, pero no "tienen noticias". "Esto es una mesa de negociación pero la verdad es que no existe, el Gobierno va por libre", lamenta.

"Todos los informes sanitarios, incluso los que publica el propio ministerio de Sanidad, en ninguno hemos pasado del 3% de lugares donde se produce el contagio. Es evidente que la hostelería no tiene nada que ver que con los rebrotes, la gente se porta mucho mejor en la hostelería que en espacios privados", asevera el representante de los hosteleros.