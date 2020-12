Presidente de Renault España: "El 60% de la industria nacional es del automóvil, no podemos quedarnos atrás en la transformación"

José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), presidente de Renault España y vicepresidente ejecutivo del grupo Renault, asegura que los malos datos del balance anual de venta de automóviles, se deben "no solamente el Brexit, sino la incertidumbre del covid". Augura: "no pensamos que llegamos al millón de ventas y la exportación puede bajar. Y es una pena porque en un periodo en el que la economía está en déficit no ayuda mucho", explica De los Mozos.

El experto considera que la apuesta clara del sector es por el coche eléctrico. "Tenemos que fomentar el coche eléctrico. Nosotros creemos en este modelo de escalonización de coche conectado y digital pero vemos que hay sectores que prefieren un país sin coches", asevera. "El mundo del automóvil está cambiando. Había un primer momento que era la digitalización pero después ha llegado el tema de las cero emisiones. Entonces el nivel de inversión tiene que ser muy alto", nos cuenta.

"El 60% de la industria de este país es la del automóvil", indica De los Mozos. "Si España empieza a perder la nueva transformación en un momento geopolítico en el que los empresarios están trabajando para llevarse las industrias a sus países de origen o a donde es más fácil fabricar, España perderá. Cuando hay cierres lo fácil es criticar a las empresas", explica el presidente de Renault España sobre decisiones políticas que afectan al sector y no entiende. "¿Usted ve normal que un señor de Madrid no puede comprarse un coche eléctrico por qué no puede beneficiarse del Plan Moves?", critica.