El Secretario de Estado de Educación, sobre la LOMLOE y la educación especial: "El trasfondo es un modelo más inclusivo"

Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, asegura que todo el ruido en torno a las reformas en la educación especial de la LOMLOE, se debe a la "crispación". "Lo que dice la ley es que hay familias que querrían que sus colegios estuvieran matriculados en colegios ordinarios y sin un apoyo institucional eso es imposible", asegura Tiana. "Queremos apoyarles: el trasfondo es un modelo de inclusión más completa", añade.

"El CERMI tiene derecho a defender lo que crea, y lo que defiende es lo que yo he dicho: que haya posibilidad de centros de educación especial... todos sabemos que cada uno es un caso tan especial que hay que atender al bien de las personas", explica el Secretario de Estado de Educación. "Ningún Gobierno va a ser tan obsesivo como para no entender que hace falta esta variedad de situaciones", asegura, pero dice que se ha visto frecuentemente casos de personas que han tenido que ir a tribuales para lograr que a sus hijos los acepten en centros ordinarios.

Si no hay recursos económicos, la medida será un brindis al sol

"Los padres no van a encontrar los centros ordinarios que hay hoy en día porque no tienen los recursos que necesitan, pero si los tuvieran, ¿los elegirían? Nosotros queremos que se puede hacer", asegura Tiana. Explica que en Portugal se ha seguido esta política y se han reducido los porcentajes de centros de educación especial. "¿Por qué solo aceptamos que puede haber una forma de hacerlo y obligamos a algunas familias a ir a los tribunales para que sus hijos tengan un régimen más inclusivo?", vuelve a insistir Tiana. Sobre la memoria económica de la ley, dice: "la ley dice que se tiene que hacer ese plan, estoy de acuerdo en que si no se invierte el dinero suficiente puede generar más problemas y ser un brindis al sol".

"Se está actuando con todo el rigor que se debe, las familias no deben sentirse abandonadas", insiste Tiana.