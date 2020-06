Jordi Salvador: "No tenemos confianza en Pedro Sánchez"

Salvador se defiende que "en nuestra formación siempre se nos echa la culpa de todo pero tal vez no seamos siempre los que rompemos la cuerda. Señala que "pensábamos que sería un Gobierno progresista y de solución de problemas y hemos visto que no. Que las cosas no se puede hacer como hace 12 años".

Por eso, sostiene que la hoja de ruta que se pactó en enero "ha cambiado y no será que no lo hemos avisado". "Pienso que no se ha entendido la película. La nueva realidad es la que hay, es lo que tenemos, con un modelo productivo y unas cifras de paro que son las que son".

Sobre la posibilidad de que Calviño presida el Eurogrupo, "yo no la votaría por su nacionalidad a la presidenta del Eurogrupo, la votaría por lo que fuera a hacer". Por eso, dice que "no la votaría para ese puesto y tampoco lo haría si fuera catalana".