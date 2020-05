Ignacio Aguado: "Pablo Iglesias es el responsable a nivel nacional de las residencias de mayores"

Ignacio Aguado entiende que "las gente esté cansada de tanto tiempo confinado en las casa" pero a su juicio "no es nada prudente ir a las manifestaciones y no respetar las leyes vigentes actuales para cuidar la salud".

Su partido comenta que el próximo miércoles "estaremos de acuerdo en salvar vidas y empleos pero estaremos en contra de pactar con ERC y resto de separatista". Eso sí, señala que "no apoyaremos un mes porque la Constitución dice que tiene que durar 15 días". De hecho, dice que "no creo que sea ni constitucional". Por eso, defiende que su partido "debe trabajar en la línea de que el Gobierno no pacte con independentistas".

"Quiero pensar que el no pasar de pase en Madrid no haya sido un castigo político, aunque no lo descarto", asegura el vicepresidente Aguado a Juan Ramón Lucas. Preguntado por si las palabras de Fernando Simón son un anticipo dice que "ojalá sea así porque cumplimos los compromisos sanitarios y seguir en la misma fase no sería nada bueno".

De su relación con la presidenta Isabel Díaz Ayuso sostiene que "tengo un respeto y una relación personal muy cordial con ella". Reconoce que "somos conscientes de que estamos en boca de todos porque somos el Gobierno a batir y a todos los que quieran intentarlo sólo puedo decirles que van a quedarse con las ganas porque tenemos un gobierno más sólido que en el de España".

Sobre el uso obligatorio de mascarillas, Aguado dice que "la verdad que llevamos tiempo advirtiendo de la importancia de acostumbrarnos a llevar mascarilla, complementándola con otras medidas de higiene". Por eso, "me alegro que el Gobierno ya nos haya hecho caso".

