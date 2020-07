González-Laya: "No es momento de recortes, ahora toca hacer una transformación económica"

Durante la entrevista con Juan Ramón Lucas, reconoce que "el acuerdo es un fruto de un gran trabajo de muchas personas con el objetivo de dar una respuesta europea a un problema europeo". Asegura que "detrás lleva muchos matices" y destaca "la solidaridad actual con respecto a ocasiones anteriores".

En su opinión, "esto no es un rescate, aquí no se rescatan países, simplemente se da solución a la caída de la economía mundial por una pandemia". Por eso dice que "este Fondo es para transformar la economía española en tres direcciones: la descarbonización de la economía, la digitalización y conseguir una mayor inclusión.".

Destaca que "España es una país responsable que ya está impulsando medidas, que no recortes, que son fundamentales para transformar la economía de un país". Por eso, se muestra partidaria de "hacer virtud de la necesidad que tiene el mundo de recuperar la economía".

Laya asegura que en esa recuperación será muy importante "buscar el consenso entre todos los partidos", algo que dice que "esperan todos los ciudadanos". De ahí, que haga un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que "no pongamos como excusa que no hay llamada, reunión, cita o whatsapp porque no me parece que sea lo que espera la ciudadanía de nosotros. Que nos pongamos a trabajar y seamos consecuentes, eso es lo que esperan".

De las críticas al Rey que ha dirigido Irene Montero, por la situación de su padre comenta que "yo me quedo con que somos un país demócrata en el que tanto la justicia como la prensa es libre y el que haya cometido algún delito será responsable y el que lo haya cometido será responsable y el que no, pues no lo será". Defiende además el papel del monarca actual que "ha hecho gestos claros que demuestran su posición".

