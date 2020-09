Gloria Guevara: "Necesitamos restablecer esta maquinaria de los viajes y turismo para poder restablecer los millones de empleos afectados"

Hablamos con Gloria Guevara, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, para hablar de un sector que ha sido duramente golpeado y que todavía no ha recibió las ayudas europeas, según Bruselas, porque no se han solicitado.

Si hay un sector al que la pandemia le ha golpeado con dureza, es el del turismo. Muchas empresas, muchos trabajadores, están esperando de forma desesperada a que lleguen las ayudas europeas y éstas de momento no llegan, según Bruselas, porque España, en el caso de España, no las ha pedido. Según el Gobierno de Sánchez, porque se han denegado. Corresponsal comunitario Jacobo Royos con los rusos Jagüey Muy buenas noches.

La respuesta de la comisaria de Competencia escrita al eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bouza, el expresidente de Baleares, es escueta y contundente. Las autoridades españolas no se han puesto en contacto con la Comisión Europea para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico, cosa que sí que habrían hecho y obtenido ayudas específicas, Francia, Polonia o Dinamarca. En Bruselas son conscientes del desastre que está viviendo este sector en toda Europa. Y la presidencia alemana ya ha convocado para este lunes una reunión virtual de responsables de turismo para hablar de este asunto y de cómo armonizar criterios para evitar un nuevo cierre de fronteras que daría la puntilla al sector.

En este sentido, la Comisión viene proponiendo pautas comunes para actuar conjuntamente, pero no puede imponerlas si las capitales no las aceptan. Y de momento, por ejemplo, no han sido capaces de crear un código único de colores.

Si de verdad se quieren poner los medios para evitar, llegado el momento, un nuevo cierre de fronteras,

Gloria Guevara, presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo indica que “la movilidad es fundamental y sobre todo, eliminar las cuarentenas, tener un protocolo de pruebas que todos nos ajustemos y que dejemos de exportar virus haciendo pruebas antes de despertar, antes de salir y de esa forma solamente aislar a los enfermos. Necesitamos restablecer esta maquinaria de los viajes y turismo para poder restablecer los millones de empleos afectados”.