Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME: "No se pude generar empleo si no se tiene en cuenta la empresa"

Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME está expectante a las ayudas que puedan llegar para las PYMES. Denuncia que muchas otras veces se han producido anuncios pero no siempre llegan las ayudas. “Se anuncian medidas para muchas veces se quedan en el tintero. Puede ser un momento histórico, pero debemos trabajar ese último detalle".

Afirma que “el futuro de nuestro país está en juego”, y pide apoyar a las empresas si se quiere generar empleo. “Que a nadie se le pase por la cabeza que no se pude generar empleo si no se tiene en cuenta la empresa”. Afirma que el Gobierno debería poner más medidas porque las que hay, no son suficientes. “Los ERTE han sido una medidas necesaria pero no suficiente. La pequeña y mediana empresa se ha endeudado y eso hay que devolverlo”.