Francisco Igea: "Ciudadanos se equivocó en no intentar un gobierno que no dependiese de los independentistas"

Francisco Igea habla de equivocación en el modelo de partido que tiene Ciudadanos. Explica en La brújula que "es poco participativo y no tiene un sistema de peses y contrapesos propio de un partido liberal".

El candidato cree que "la enfermedad de Ciudadanos es su modelo" y añade que "nuestro mensaje era claro y esencial para que España no dependiese de los independentistas". Y por ello Igea cree que "nos equivocamos en no intentar hacer un Gobierno que no dependiese de los secesionistas".

Para Francisco Igea los peores resultados de la formación naranja en unas elecciones generales se deberieron "a la decepción de los ciudadanos".

Por otro lado habla de la charla con Inés Arrimadas ante los medios de comunicación y comenta que "a los militantes no nos gustó".