Arrimadas: "El Gobierno mete la mano en los medios y la Justicia y no en la crisis humanitaria y del COVID"

Sobre la entrevista de Ana Oramas en La Brújula, asegura que "comparto muchas cosas con ellas y la exigencia de algunas medidas que hay que tomar de forma inmediata". Asegura que "el Gobierno debe actuar ya y estar en Bruselas liderando una postura para poder tomar las riendas y asumir la ayuda humanitaria en este momento".

Seguirán haciendo propuestas como formación responsable

Señala que "lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y dejar que los vecinos de Canarias asuman esta situación". Lamenta que "este Gobierno meta la mano en la justicia o en los medios de comunicación y no se centre en trabajar en otros temas más importantes como la crisis del COVID o la ayuda humanitaria... y no será porque no tiene nuestro apoyo".

No obstante dice que "vamos a seguir haciendo medidas y propuestas". Además de las críticas y faltas hasta de respeto personales que sufre del Ejecutivo, señala que "yo no voy al Congreso a hacer amigos, queremos que nos vean como una formación responsable" y deja claro que "me siento muy orgullosa de la actitud que hemos tenido con el Gobierno.

¿Recapacitará Sánchez con la enmienda al castellano?

Respecto a la enmienda que elimina al castellano como lengua vehicular, comenta que "el jueves se aprueba y hasta el último momento, Sánchez puede rectificar, pero parece que le presidente está a otra cosa". Eso sí, indica que "hay votantes y gentes del PSOE que prefiere que los socialistas vayan más de la mano de Ciudadanos que con ERC o Bildu", mientras "en el Gobierno se va imponiendo más Iglesias que el sentido común".