La Educación especial a debate, en La Brújula

En La Brújula analizamos la situación de la Educación Especial con varios expertos y comentamos la ley Celáa cómo van a tratar este tema.

Hablamos con Jose María Escudero, Presidente de la 'Plataforma escuela inclusiva sí', que lamenta que "los que se vanaglorian que un porcentaje muy alto están en ordinaria, habría que ver si están bien atendidos o no". Además, destaca la importancia de "los entornos emocionales", donde "el niño tenga amigos y no esté frustrado por su entorno al ver que ellos aprenden y otros no". Defiende también "lo ejemplares que han sido siempre los centro de educación especial" y critica que "no se valoren sólo poruqe hay un Gobierno que quiera presumir de inclusión".

Por su parte, Jesús Martín, del del CERMI para los derechos humanos y la convención internacional de la discapacidad, se muestra partidario "cumplimiento de los Tratados y me sorprende tanto ruido partidista sobre el cumplimiento de la ley". No entiende que "haya tanto debate" y su postura está centrada en "la inclusión absoluta y la convivencia en comunidad".

Por su parte, el Mago More reconoce que "la inclusión es muy importante" y sostiene que "a todos nos encanta la integración pero por ejemplo el caso de mi hijo necesita ir a su cole especial que es donde mejor está". Además, pide que "se escuchen a todas las voces".

¿Cómo está la educación especial en el resto de Europa?

Comentamos cómo se aborda la cuestión de la educación especial en otros países. En Reino Unido está obligado a costear la educación especial hasta los 25 años. En Italia hubo un profundo cambio en 2012, pasando de un modelo de integración a un modelo de inclusión en las aulas. En Francia, desde la ley de 2005, el objetivo es que todo alumno con discapacidad ingrese en un centro ordinario. En Alemania se potencia la educación inclusiva y se ha trabajado para dotar a la escuela ordinaria de todos los recursos para lograrlo.