El cuaderno de Chapu: "Factchecking a los PGE"

Traigo que ya habrá amanecido en el condado de Maricopa, Arizona es para Biden. Vamos a saber mejor los lagos de Arizona que los afluentes del Tajo. A Trump también le han cortado el micro como a Yoko Ono. Donald, Donald, Donald, hay una fina línea entre desafiar al establishment y parecer la loca de los gatos.

Dicen que en 2024 se presentará su hija Ivanka. Yo había pensado en Cuca Gamarra. Tienen su punto estas repúblicas familiares, no me digáis que no. El trumpismo, el bidenismo y el Galapagarato. Se hereda la candidatura como en España se hereda el taxi. Se habla mucho de Maricopa y de lo que es verdad.

Los políticos juran sobre la constitución, pero deberían hacerlo en un detector de mentiras

Laya ha dicho que el plan contra la desinformación perseguirá noticias como las que sugerían beber lejía para curar la Covid-19. Pero cómo va a creerse alguien que hay que beber lejía. Lo siguiente serán Fernando Simón de latin lover universitario. No hace falta aclarar que no hay que beber lejía. Con que el Gobierno no dijera que las mascarillas no servían para nada, estaríamos bien.

Va a tener trabajo el factchecking de Moncloa, sobre todo con el borrador de Presupuestos Generales del Estado. Lo fiable es un asunto complejo, sobre todo entre mandatarios. Los políticos saludan echándose la mano al corazón, pero lo recomendable sería echarse la mano a la cartera. Juran sus cargos sobre la Constitución, pero deberían hacerlo sobre un detector de mentiras. Prometo respetar la Ley y la Constitución...es trola. Que los gobiernos vayan a decir lo que es verdad. Qué será lo siguiente, ¿Villarejo de policía?