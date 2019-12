La carta de Ónega a Juan Morano, el alcalde de León que ya habló de una León independiente de Castilla

Quiero recordar a Juan Morano, que llegó a ser tertuliano con Luis del Olmo, hace ya unos cuantos años. Y hasta me apetece dirigirle esta carta, aunque no la pueda escuchar.

Es que usted, Juan Morano, fue uno de esos políticos rebeldes, casi insumisos, político del pueblo que, siendo del PP, le declaró la guerra a Rajoy en defensa del carbón leonés, tiempos aquellos. Y siendo alcalde de León, primero como militante de UCD y varias veces adversario de cualquier partido, profesó un leonesismo abierto y peleón.

Hace poco, señor Morano, se cumplieron 35 años de una manifestación que usted encabezó bajo el lema "León solo". Es decir, León fuera de Castilla, León autonomía independiente, León capital de sí misma y no dependiente de Valladolid, que está a 140 kilómetros. Y no pudo ver, señor Morano, lo que hoy ocurrió y que fue la aspiración de su vida: el ayuntamiento, con los votos de UPL,

Unión del Pueblo Leonés, del Partido Socialista y de Podemos aprobó una moción a favor de la autonomía de la región leonesa. La bandera que usted levantó ondeó este viernes en el ayuntamiento que usted también dirigió. Y con los votos de partidos que entonces eran su oposición.

También en política las semillas germinan. No será fácil el fruto, porque la moción aprobada no contará con los votos del PP y Ciudadanos y tampoco es seguro que le apoye todo el Partido Socialista en el Congreso. Pero su memoria, Morano, su memoria debe figurar en este paso. Yo la reclamo. Y le digo una cosa: si algún territorio tiene derecho histórico a la autonomía es León. Con Zamora y Salamanca, como antes, o sin Zamora y Salamanca, pero derecho histórico.

Porque León ha sido reino antes que provincia. Y tuvo reyes y tiene Panteón de Reyes, privilegio solo a reinos concedido. Si me permiten estrujar un poco la historia, allí se inventó el parlamentarismo. No en Inglaterra, ni en Francia, ni en Madrid. Se inventó en el León medieval. Y este escribidor, polémico Juan Morano, discutido Juan Morano, indómito Juan Morano, quiere hacerle este pequeño homenaje en forma de recuerdo. Saldrá o no saldrá adelante la moción. Pero usted ha sido un precursor. Qué pena que no lo haya podido ver.