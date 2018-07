Editorial de Herrera: ‘Rajoy no puede ni ver a Fernández Ordoñez’

Herrera comenta la salida de Miguel Ángel Fernández Ordóñez que deja el Banco de España un mes antes “de que se acabe su reinado”. Herrera comenta que “Fernández Ordoñez fue elegido por Zapatero sin consenso y aunque ahora se lo culpe de todo, no es verdad”. En tono irónico Herrera afirma que “se le aparta del cargo debido a una enfermedad severa, una torticolis aguda debida al hecho de mirar para otro lado durante los últimos seis años”. Y concluye que “MAFO puede haberse ido porque no le dejan declarar en el Congreso aunque la verdad es que Rajoy no le podía ver ni en pintura y le culpa de muchos males”.

El BCE rechaza el plan del Gobierno para sanear Bankia, según 'Financial Times' citando fuentes oficiales europeas. Dice Herrera que el Gobierno aduce que " que se sepa nadie ha presentado un plan en Bruselas para ser o no aprobado así que todavía no ha dicho cual de las tres opciones pensaba utilizar para sanear Bankia pero el artículo del Financial Times da por sentado que el BCE ya habría rechazado de plano ese plan”.