Espectáculo grandioso en las costas del cantábrico con olas de hasta 9 metros. Alerta Naranja y mar de fondo, flota amarrada a puerto y alcaldes pensando cobran un euro por foto, tengan cuidado.

La Borrasca abdica en favor del anticiclón hasta el viernes. Cuatro gotas contadas en el oeste Gallego y viento intenso del sur en las costa de Coruña y Lugo. Por cierto, el viento nada tuvo que ver con el desplome de la cubierta en las Ventas. ¡ Que parecía un circo!. Rachas de apenas 50 km por hora.Algunas nieblas hasta mediodía en el interior de Cataluña, Castilla y León, Extremadura.

elborracas@ondacero.es su correo del tiempo.

¿Dónde van las temperaturas?. Y no les estoy hablando de los 28 grados en El Golfo, Canarias. Sino de los casi 20 en Pola de Siero en Asturias, donde me pilló una vez una ciclo génesis de sidra . Eso si no se fíen a primeras horas, venga hace fresco, 4 bajo cero en Pétrola Albacete.

La Firma.- Decía un tal William Shakespeare:” ¡Podéis hacerme abdicar de mis glorias y de mi estado, pero no de mis tristezas. ¡Todavía soy rey de mis amarguras”...!