'Hace falta mucho más que el dinero para sacar a un jugador de aquí'

Sabe que será muy difícil pero se muestra optimista de cara a la final: “Nosotros somos los primeros que sabemos que esto va a ser más que complicado. Se está hablando mucho de si ganamos pero también podemos quedarnos sin nada como hasta ahora. Es verdad que hemos ganado partidos importantes pero eso no te da títulos. Estamos preparados para lo que pueda pasar pero somos muy optimistas porque tenemos mucha ilusión en estas finales y ojalá podamos conseguirlas”.

La buena temporada del equipo ha hecho que muchos clubes se interesen en varios jugadores bilbaínos. Ante ello, Muniain confía en que los jugadores continúen: “Veo a la plantilla muy comprometida. Creo que este grupo va a seguir más años. Estamos muy contentos con lo que tenemos y esto no se puede quedar aquí porque queremos seguir creciendo con esta camiseta. Hace falta muchísimo más que el dinero para convencer a un jugador de aquí que juega con esta camiseta que es lo que siempre ha querido. Hace falta mucho más que el dinero para sacarlo de aquí”.

Uno de los artífices sin duda del éxito de los leones es el técnico argentino, Marcelo Bielsa. El jugador también confía en la continuidad del entrenador: “Él de momento no nos ha asegurado nada. No ha hablado con nosotros de ese tema. La decisión que tome la respetaremos pero soy optimista para que se quede. Nos está ayudando a crecer, nos está ayudando muchísimo y ojalá siga con nosotros porque es el que nos ha hecho conseguir llegar hasta donde hemos llegado”.

Una de las características principales del Athletic es el estilo de juego que intentan imponer en cada uno de los partidos: “La propuesta que estamos dando es muy atractiva para el espectador. Es un fútbol que gusta, con mucho ritmo, con mucha presión y sobre todo intentando jugar la pelota. Es lo que hemos venido haciendo toda la temporada y lo que nos ha llevado a ganar a grandes equipos y estar en dos finales”.

Por último también se refirió a las posibilidades que tiene de acudir a la Eurocopa: “Hay posibilidades de estar. Estos últimos partidos que quedan de la temporada obviamente voy a trabajar a muerte, voy a darlo todo para que el míster pueda confiar en mí. Si no es así no pasa nada, tenemos mucho tiempo para seguir trabajando. Me centraré en los Juegos Olímpicos y si voy lo afrontaré con todas las ganas del mundo. Lo que tenga que pasar que pase. Soy ambicioso y no te voy a mentir, me gustaría estar en la convocatoria pero soy realista y está muy complicado”.