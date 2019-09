Rafa Nadal ha anunciado que no jugará Wimbledon, y ahora toca esperar si podrá participar en Río de Janeiro en los Juegos en los que él es el abanderado, por lo que espera no fallar a la cita como le pasó en Londres, algo que dejó tocado al balear como nos confiesa su tío y entrenador. Esa es la preocupación de Rafa, y no el estado físico pese a que parecía que estaba recuperando un gran nivel. "Después de recuperar buenas sensaciones, esto dificulta. Pero la visión de Rafa no es mala y quiere seguir fuerte"