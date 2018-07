Respecto al Balón de Oro, Fabio Cannavaro, que lo ganó en 2006, fue claro: “Apuesto por Xavi para el Balón de Oro porque es justo que lo gane un español. El año pasado fue una pena porque Xavi e Iniesta lo hicieron mejor que Messi”, sentenció Fabio.



Cannavaro también dio su particular visión del Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “El Barça es un equipazo: te equivocas una vez y te mata. Fue una pena, pero creo que no va a cambiar nada porque es solo un partido. El Barcelona es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, pero el Real Madrid tiene calidad para ganar esta Liga. La Liga son 38 partidos, no solo uno y a veces se puede ganar como pasó con la Copa del Rey”, sentenció.



Para Cannavaro está clara la diferencia entre Real Madrid y Barcelona: “Creo que el Barça es un equipo con más tranquilidad porque puede fallar. Si fallan siguen con la misma mentalidad y jugando igual porque han ganado mucho en los últimos años. El Madrid es distinto porque está empezando a ser un nuevo equipo y a ganar títulos. Pero creo que un partido no te tiene que afectar mucho. El Barcelona es un equipazo, esto no puede echar por tierra el trabajo del equipo y del entrenador”, explicó.



Además, el campeón del mundo con Italia, se refirió a dos nombres propios del Real Madrid: Mourinho y Cristiano Ronaldo. Respecto al técnico, afirmó: “Está haciendo un buen trabajo. Si eres entrenador del Real Madrid, haces un buen trabajo solo si ganas. En el Real Madrid la gente está acostumbrada a ganar. Es el equipo que más Champions y Ligas tiene. Por eso, la gente siempre quiere ganar y a veces jugar bien”, afirmó.

Y sobre el futbolista portugués, Cannavaro explicó: “Cristiano mete gol cuando quiere, cada cinco minutos, pero cuando te enfrentas con los equipos grandes es más complicado. Pero no solo es Cristiano… Todo el equipo tiene que ayudarle y viceversa. A mí me gusta más hablar de equipo que de un solo jugador”, concluyó.

Por último, el ex futbolista también se acordó de Luis Enrique, actual técnico de la Roma: “Ha pasado momentos complicados, pero está haciendo un buen trabajo. No es sencillo hacerlo bien en la Roma porque hay mucha presión. Está haciendo su trabajo y esperemos que siga mucho tiempo”, finalizó.