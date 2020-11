Ortega Smith llama' Milhouse' a Iñigo Errejón y revoluciona Twitter

El secretario general de Vox, Ortega Smith ha arremetido contra Iñigo Errejón, líder de Más País y Más Madrid llamándolo 'Milhouse' durante un enfrentamiento en la plataforma Twitter que no ha tardado en viralizarse.

Todo comenzaba cuando Errejón se refería a Ortega Smith como "un rentista propietario de 11 casas en Madrid" y le acusaba de estar "cargando contra los más vulnerables", un hecho que definía de "cobardía y miseria moral", en referencia a las declaraciones críticas contra un colectivo de mujeres magrebíes que pedían ayuda para tener luz.

La respuesta del secretario de Vox no ha tardado en llegar: "Mira Milhouse, esto no es como lo de las becas black de las que vivías del cuento. Si quieren luz gratis, se la pagas tu, o que se la pague su rey alauita de Marruecos. ¿Entiendes casta?, la España que trabaja no está para vuestra demagogia".