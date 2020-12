Ortega Smith llama "Milhouse" a Errejón por defender los indultos a los presos del procés

"¿Por qué exigir arrepentimiento si las ideas no delinquen?", se preguntaba el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, en su Twitter, tras conocer la noticia de que los fiscales del 'procés' rechazan el indulto a los presos independentistas. La Fiscalía considera que los condenados deben cumplir las penas sin "atajos" y que el indulto no puede ser una "moneda política de cambio" para la "obtención de apoyos parlamentarios". Entre los argumentos que da la Fiscalía, está el que resalta Errejón, ya que los fiscales aseguran que los condenados "no han mostrado arrepentimiento" pese a la "gravedad de los hechos".

Los cuatro fiscales que acusaron en el juicio del "procés", Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, han remitido al Tribunal Supremo doce informes -uno por cada condenado- "totalmente" desfavorables al indulto, ni total ni parcial.

Javier Ortega Smith ha generado ruido en redes sociales y ha trasladado una vez más el debate político a Twitter al referirse en un tuit personal a Errejón como "Milhouse": "No te enteras, no se les ha condenado por sus ideas, sino por sus delitos, entre otros, malversación de fondos públicos, sedición, desobediencia, en definitiva, por dar golpes de Estado desde las instituciones".