Un joven perdido en un bosque se despide de broma en Instagram y acaba muerto

Gabriele Puccia, un excursionista novato, decidió salir a hacer una ruta por el Tibetano devall val Sorda en Verona cuando sin darse cuenta se salió del sendero que estaba siguiendo.

Cuando comprobó que estaba perdido decidió sacar su móvil y grabarse en Instagram para informar a sus seguidores de lo que estaba pasando.

Grabriele, de 27 años, bromeo despidiéndose de todos en el vídeo por si le pasaba algo: “en caso de ir todo mal pido disculpas a las personas a las que he hecho daño, también me disculpo con los que he traicionado. Si todo va mal, pues me despido. Adiós”, fue lo último que dijo y poco después cayó por un acantilado perdiendo la vida.

El equipo de rescate encontró su cuerpo este sábado que había caído por un acantilado de unos diez metros de altura.

Gabriele Puccia nunca había hecho senderismo, estaba graduado en fisioterapia y trabajaba de arbitro en los partidos de fútbol en las ligas regionales de Italia.