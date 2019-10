Una menor denuncia a dos mossas por el trato vejatorio que recibió tras denunciar una violación: "Si vas borracha pasan estas cosas"

LOS MOSSOS HAN ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN

La menor denunció que las dos agentes "se rieron" de ella al contar que la habían agredido sexualmente. "Si te hubieran violado vendrías histérica, estirándote del pelo y mucho más afectada"; "Tu narración de los hechos no es creíble, no tienes los morados que muestran que has sido forzada"; "Si vas borracha pasan estas cosas"; "Si eres capaz de 'perrear', has de ser capaz de defenderte" son algunas de las frases que, según la denunciante, pronunciaron las agentes.