"Habeas corpus": la queja de una mujer sin mascarilla y con un permiso desactualizado a un policía que la identifica

El vídeo de un policía en Vinaròs identificando a una mujer sin mascarilla y sin el correcto permiso para no llevarla, se ha vuelto viral. El policía demuestra un comportamiento ejemplar pese a las provocaciones de la mujer, que clama que no necesita que el documenta la identifique, más allá de llevarlo con ella: " Habeas corpus ya... no soy una persona, soy un ser humano".

"Usted estaría exenta de llevar la mascarilla, pero, ¿quién le ha hecho este papel?", pregunta un Policía Local de Vinaròs (Castellón, Comunidad Valenciana) a una mujer que pasea sin mascarilla y con un documento que supuestamente ha elaborado un abogado, pero que no especifica la identificación de la mujer. "Dígale a su abogado que puedo denunciarla con 100 euros porque en este papel no pone su número de identidad, ni ningún nombre", explica el policía.

La mujer no cesa de interrumpir al policía, a quien además, graba sin su permiso: "Está firmado por mí". El policía explica en el vídeo que además la firma del documento, "un garabato" en la parte de atrás del folio, no coincide con la del DNI. "¿Usted me ve a mí, como persona?Como persona no, como ser humano. Soy un ser humano, si yo llevo el documento es mío", asegura en un tono alto la mujer.

"Siga grabándome, que a mí me da igual, porque lo que yo estoy haciendo es legal, lo que usted hace, no", asegura el policía con calma. La mujer, desesperada, acaba gritando: "Habeas corpus, lléveme ante al juez". "Usted ha visto muchas películas", zanja el policía resignado.