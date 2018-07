PPCV: "La decisión de la renuncia de Rus depende de él"

DESPUÉS DE UNA MISA EN CASTELLÓN

"[[LINK:INTERNO||||||Rus]] ya sabe cuál es la postura del PP y ahora depende de él la renuncia o no", ha recalcado

la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, que preguntada sobre la posibilidad de realizar una moción de censura ha señalado que "la ley marca desde la convocatoria de elecciones, celebraciones y gestión ordinaria, y hay unos plazos que no sabemos si se podría llegar o no".