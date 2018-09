Obama insta a los demócratas a acudir a las urnas en noviembre para "devolver la cordura a la política" de EEUU

Provocadora respuesta de Trump al discurso de Obama: "Lo vi pero me quedé dormido" / Provocadora respuesta de Trump al discurso de Obama: "Lo vi pero me quedé dormido"

Un día después de pronunciar un discurso en el que, por primera vez, mencionó el nombre de su sucesor, Donald Trump, para advertir de que el país vive tiempos "peligrosos" y "extraordinarios", Obama ha asegurado a los demócratas que "aún no han tocado fondo" como país.

En este sentido, ha instado a los seguidores del partido a acudir a las urnas en las 'midterm' previstas para el 6 de noviembre y ha hecho hincapié en la importancia de actuar, según ha informado la cadena de noticias CNN.

"El hecho es que si no avanzamos las cosas pueden ir a peor", ha manifestado el exdirigente. "Cuando hay un vacío en nuestra democracia otras voces llenan el vacío. Pero la buena noticia es que en dos meses tenemos la oportunidad de restablecer la cordura en nuestra política. Tenemos la oportunidad de cambiar la Cámara de Representantes", ha afirmado.

Durante su discurso, Obama no ha hecho mención alguna de Trump y, en cambio, ha asegurado que los problemas de la Casa Blanca son mayores que los de una sola persona.

"La mayor amenaza a nuestra democracia no es un solo individuo, no es un pack de millonarios", ha expresado. "Es la apatía, la indiferencia, es no hacer lo que se supone que tenemos que hacer", ha manifestado.

El expresidente criticó el viernes la polarización política y apuntó que, en este contexto, Trump es "un síntoma, no una causa" de dicha división. A su juicio, el magnate neoyorquino "solo está sacando partido de los resentimientos que los políticos han estado avivando durante años".

Además, lamentó que se haya dado por válida la idea de que un pequeño reducto controla a Trump desde dentro de la Administración, ya que considera que "no es así como la democracia debería funcionar", en la medida en que estos supuestos conspiradores "no han sido elegidos" por la ciudadanía en una votación.