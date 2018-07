El opositor venezolano Leopoldo López, condenado a 13 años y nueves meses de prisión

"Concluyó la audiencia la jueza Barreiros sentenció a Leopoldo a 13 años 9 meses y 7 días. Sitio de reclusión Ramo Verde", dijo Marrero a través de su cuenta en la red social Twitter. La condena es la máxima para los delitos de los que estaba acusado López, a saber, instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio con relación a los hechos violentos al final de una marcha antigubernamental convocada entre otros por él, el 12 de febrero de 2014 y que dejaron tres muertos.

El centro de reclusión del dirigente seguirá siendo la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, donde ha estado internado desde que se entregó a la Justicia el 18 de febrero de 2014. También se conoció que los jóvenes Christian Holdack, Demian Martín y Ángel González, juzgados igualmente junto a López, fueron sentenciados a 10 años que cumplirán en libertad condicional.

"Sabía que me esperaba una condena, porque esto es una orden. Al menos no salgo esposado" dijo Holdack al salir de la sala del Palacio de Justicia donde se dictó la sentencia. El dirigente de VP Luis Florido pidió desde la plaza Bolívar del municipio caraqueño de Chacao "mucha fuerza" para todos los seguidores de López después de esta "sentencia injusta, ilegal e inconstitucional" pues "si Leopoldo no se quebró, ningún activista de VP se quiebra".

El dos veces candidato presidencial y gobernador del céntrico estado Miranda, Henrique Capriles, escribió en su cuenta de Twitter: "La Justicia en nuestra Venezuela está podrida, hoy más que nunca entendamos que el camino a la libertad de Leopoldo y todos empieza el #6D", dijo en referencia a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Por su parte, la líder del movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, señaló en la misma red social: "Este régimen criminal condena a un hombre inocente sin una sola prueba. Todos los venezolanos y el mundo democrático condenamos al régimen".