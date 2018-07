El español desaparecido en París es un madrileño de 29 años, según la familia

El español, Juan Alberto González Garrido, se encontraba con su mujer dentro de la sala Bataclan donde anoche se produjo una toma de rehenes. De esta sala de conciertos de París finalmente lograron escapar una decena de rehenes pero las fuerzas de seguridad francesas, tras liberar el lugar, hallaron a unas 80 personas asesinadas dentro.

La hermana de la víctima ha asegurado que no tienen noticias suyas desde ayer: "No sabemos nada de él", ha señalado. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado que el español, aunque "no está localizado", "no figura en la lista de fallecidos".