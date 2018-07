EEUU retira a Cuba de su listado de países cómplices con el tráfico de personas

Estados Unidos ha retirado a Cuba de su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y ha mantenido a Venezuela en un listado en que también se encuentran Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros países.

El Departamento de Estado publicó hoy su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, relativo a 2014, en el que señala, según su criterio, a los países que no toman las medidas necesarias para combatirlo, algo que abre la puerta a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial.

Cuba, que aparecía en esa lista negra año tras año desde al menos 2003, fue trasladada este año a una mejor categoría, denominada de "observación especial", en la que comparte espacio con Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China, entre otros países.

"El Gobierno de Cuba no cumple completamente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas, sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo", indica el informe estadounidense.

El Departamento de Estado reconoce que, "por segundo año consecutivo, el Gobierno (cubano) informó de esfuerzos para afrontar el tráfico sexual", pero recomienda a Cuba aprobar una ley integral contra el problema e "investigar y procesar vigorosamente" a quienes se impliquen en trata sexual o explotación laboral.

"Seguimos preocupados por el hecho de que Cuba no haya reconocido el trabajo forzado como un problema, y ese es un tema que trataremos en nuestro diálogo con funcionarios cubanos", dijo la subsecretaria de Estado de EEUU para la Democracia y los Derechos Humanos, Sarah Sewall, en una rueda de prensa.

El informe se publica una semana después de que Estados Unidos y Cuba restablecieran sus relaciones diplomáticas, rotas en 1961, y dos meses después de que el Departamento de Estado retirara a la isla caribeña de su lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

El listado de "observación especial" incluye a los países cuyos Gobiernos no cumplen los estándares de lucha contra el tráfico de personas establecidos en una ley estadounidense de 2000, pero que hacen "esfuerzos significativos" para hacerlo, aunque no han podido aportar pruebas concretas de ello.

En la lista negra de países que no cumplen con los estándares de esa ley ni están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo vuelve a estar Venezuela, que fue rebajada el año pasado a esa categoría después de varios años bajo "observación especial".

"Venezuela es un país de origen y destino para hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico sexual y trabajo forzado", dice el informe.

Estados Unidos también mejoró en esta edición su evaluación de Malasia, trasladada de la lista negra a la categoría de observación especial, algo que algunos congresistas criticaron por considerar que se trata de un favor político a esa nación, una de las 12 que negocian el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).