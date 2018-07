Casi 300 personas al día reciben un disparo en Estados Unidos

Tras este suceso, el presidente del país, Barack Obama, intentó restringir el acceso que los ciudadanos tienen a las armas de fuego. No obstante, esa matanza no sirvió para conseguir los votos suficientes en el Capitolio. Así, la población norteamericana posee 270 millones de armas de fuego, casi una por habitante. Además, en el 40% de las ventas no se examina al comprador porque los comerciantes privados - en Internet o en ferias - están exentos de ello.

Según los datos de la Campaña Brandy, ideada para crear un país "más seguro", de promedio 297 reciben disparos cada día en EEUU, 89 fallecen al día y 32.000 al año.

Tras el tiroteo en Virginia

Earnest recordó que el presidente de EEUU, Barack Obama, pide desde hace tiempo al Congreso que tome ese tipo de medidas y "cree que ellos (los legisladores) deberían hacerlo".

El portavoz dijo que todavía no ha tenido la oportunidad de hablar con Obama del trágico suceso de Virginia, sobre el que comentó que es "otro ejemplo de que la violencia armada se está convirtiendo en algo demasiado común en comunidades pequeñas y grandes de todo Estados Unidos".

El suceso se produjo alrededor de las 06.45 hora local (10.45 GMT), cuando los reporteros fallecidos, Alison Parker, de 24 años, y Adam Ward, de 27, hacían una entrevista en directo en la plaza Bridgewater de la población rural de Moneta (Virginia).