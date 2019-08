Valencia pide al Gobierno que modifique la Ley de Mecenazgo para cobrar IBI a la Iglesia

"Hay que concienciar al Estado de que tiene que dar determinados pasos, como modificar la Ley de Mecenazgo, que introdujo el expresidente del Gobierno José María Aznar, que permite que en este momento sea muy difícil, no imposible, cobrar a la Iglesia ", ha declarado el alcalde de Valencia, Joan Ribó.

pide al Gobierno que no haga "competencia desleal"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha resaltado que el Estado debe dar "determinados pasos" para llevar a cabo el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a entidades religiosas, como modificar la Ley de Mecenazgo, norma que hace que este cobro sea "muy difícil" aunque "no imposible", y que no haga "competencia desleal" con este cobro.

Así se ha pronunciado el primer edil al ser preguntado por los pasos a seguir para cobrar el IBI a la Iglesia, durante la visita del alcalde a La Marina de València, en la que ha estado acompañado de la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Al mismo tiempo, ha abogado por plantearse "seriamente un elemento que la Unión Europea (UE) tiene mucho en cuenta". "No se puede hacer competencia desleal. Quien tiene una universidad privada que no paga impuestos, frente a una privada que paga, hace una competencia no muy leal una a la otra", ha subrayado.