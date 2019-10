Meritxell Budó rechaza en Más de uno condenar las movilizaciones en Cataluña si no hay violencia

La portavoz del Gobierno de Cataluña, Meritxell Budó, asegura en Más e uno que no es partidaria de condenar las movilizaciones, como los cortes en las carreteras o en el aeropuerto de El Prat, si no hay violencia. Aunque sí que rechaza los disturbios en los que se quemaron coches o contenedores, "esta minoría no nos representa". También afirma que si no fuese representante del Gobierno participaría en las manifestaciones. Por otro lado, insiste que desde el Govern dan su apoyo a los Mossos d'Esquadra, aunque recuerda que "la mala praxis de algunos los agentes debe denunciarse".