El PRC no ve roto el pacto en Cantabria y mantiene el ‘no’ a Sánchez

El PSOE amenaza a PRC con romper el "pacto de gobierno"

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE, cree que no "toca ahora" plantearse un ejecutivo en minoría e insta a los socialistas a "rectificar" las condiciones pactadas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez, en cuyo caso los regionalistas podrían a su vez reconsiderar su no.