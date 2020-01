Pedro Sánchez ha comenzado su intervención haciendo alusión a la oposición, afirmando que "no se va a romper España, ni la Constitución, se va a romper el bloqueo". El candidato a la presidencia ha recordado que en 2019 los españoles "han acudido a las urnas 5 veces y siempre han elegido al PSOE". También ha señalado que esta vez, los ciudadanos "han repartido sus preferencias entre 19 fuerzas", y son ellos, y no los diputados "los que han decidido con sus votos la conformación de este Parlamento".

Sánchez ha afeado a la oposición que ponga en duda que el PSOE es un partido español, "tal y como dicen sus siglas", y les ha reprochado que "se nieguen a contribuir en la gobernabilidad de España". "No comparto sus terrores, pero si son reales, no entiendo que no muevan un dedo para evitarlos", les ha espetado.

El candidato a la Presidencia ha explicado que el empeño de los socialistas "ha sido alcanzar la mejor solución y un Gobierno Progresista", y que, a pesar de que en julio se abrieron "a un gobierno de coalición que no fructificó, de nada sirve repartir culpas ahora".

Sobre Cataluña, Sánchez se ha referido a la crisis como "conflicto político", asumiendo el lenguaje de ERC, y ha apelado a "retomar la senda de la política y dejar atrás la deriva judicial del conflicto que tanto daño ha hecho". "Todos los aquí presentes tenemos que arrimar el hombro para recuperar la cohesión dañada", ha añadido.

Tras el bloque territorial, Pedro Sánchez ha expuesto su programa de Gobierno de coalición acordado con Unidas Podemos, destacando una de sus medidas estrella: la derogación de la reforma laboral del PP, al contar ahora con "mayoría para hacerlo". Pedro Sánchez también ha expuesto su propuesta en el ámbito del consentimiento sexual. El Gobierno establecerá en el Código Penal que "solo sí sea sí".

El candidato a la Presidencia ha asegurado que el Gobierno cumplirá "todos los compromisos con la UE", y en materia de educación ha confirmado que "la asignatura de religión será voluntaria y no computará en resultados académicos". Además, "no habrá ayudas públicas a los colegios segregados", y se compromete a llegar a un "Pacto por la Educación".

En cuanto a Justicia fiscal, el Gobierno "promoverá una ley con medidas de prevención contra el fraude fiscal" y prohibirá que se pueda aprobar la amnistía. Pedro Sánchez también ha hecho alusión a las medidas sobre vivienda y su intención de poner "techo al alquiler", regulando las "subidas abusivas de precio".

Sánchez ha hecho alusión a las víctimas del franquismo y ha explicado que el Gobierno fijará el 31 de octubre, como día en su recuerdo. El candidato a la Presidencia ha señalado, además, que lucharán contra "la proliferación de las 'fake news'", a lo que Pablo Casado ha reaccionado con un gesto de desaprobación al candidato.

Todas estas medidas expuestas por Pedro Sánchez están recogidas en el acuerdo prográmatico al que el pasado lunes sellaron PSOE y Unidas Podemos. Aquí puedes leer el documento completo titulado "Coalición progresista, Un nuevo acuerdo para España".

