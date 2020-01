Pablo Casado a Pedro Sánchez: "Este gobierno será su epitafio político"

Pablo Casado ha intervenido en el Congreso tras la comparecencia de Pedro Sánchez y ha anunciado que no apoyará su investidura. Además, el líder del PP, ha recordado a Sánchez todas las veces que dijo que no pactaría con Pablo Iglesias ni con los independentistas . "Usted ha perdido la dignidad de presidir un Gobierno constitucionalista", ha reprochado al candidato a la presidencia del Gobierno.

Casado comienza su intervención preguntando al presidente del Gobierno en funciones "si ha dormido bien esta noche", y reprochándole su acuerdo con ERC. "Usted ha perdido la dignidad de presidir un Gobierno constitucionalista", le ha afeado a Sánchez y ha señalado que "este Gobierno será su epitafio político", además de calificar al Ejecutivo de "gobierno de pesadilla".

El líder del PP ha continuado su intervención haciendo referencia la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de inhabilitar a Torra y Junqueras y ha preguntado a Sánchez cómo actuará después de que Torra haya dicho que sólo responde ante el Parlamento de Cataluña y que desobedecerá la decisión de la JEC, incurriendo de nuevo en la ilegalidad. Tras conocerse la decisión este viernes de la JEC, el presidente de la Generalitat ordenó, como acto simbólico, retirar la bandera española del Palau de la Generalitat.

Aplicación inmediata del 155 en Cataluña

"Si Torra no acata la ley, debería aplicar el artículo 155", le ha espetado, y le ha reprochado que hable de hacer una "consulta en Cataluña": "usted no puede convocar un referéndum, puede convocar elecciones". Además, el líder del PP ha avisado a Sánchez de que "puede incurrir en prevaricación", y de que actuarán contra él "con la misma contundencia que contra Torra".

Siguiendo con el acuerdo de investidura del PSOE con ERC, Casado ha criticado que "el interlocutor de una investidura sea un delincuente encarcelado" en referencia a Oriol Junqueras, y le ha recordado a Sánchez todas las veces que dijo en campaña que no pactaría con Pablo Iglesias ni con los independentistas. "Los españoles no se merecen que les mientan", le ha insistido y le ha reprochado que hable de luchar contra las 'fake news' cuando él es "un presidente fake".

Pablo Casado ha criticado duramente que el presidente del Gobierno en funciones "no explorará otras vías para la gobernabilidad", y ha asegurado que a él "no le ofreció nada", solo que se abstuviese. El líder del PP, también ha aludido a la amenaza del PSOE de romper su acuerdo de gobierno en Cantabria con el PRC, si estos no cambian el sentido de su voto. "Si rompe con Revilla, el PP lo apoyará".

Casado ha arremetido, además, contra el programa de Gobierno que el líder socialista ha expuesto en la Cámara calificándolo de "el más retrógrado que se ha presentado nunca", y le ha acusado de sellar "un pacto para destruir todos los demás pactos".

Por último Pablo Casado ha presentado al PP como el partido que será el "dique de contención de cualquier intento de violar la Constitución", y ha asegurado que aunque Sánchez pueda "dañar nuestra nación, no podrá acabar con ella".

