Alberto Garzón se desmarca del Gobierno de coalición que reclama Unidas Podemos

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón , ha afirmado este lunes que su fuerza política explorará "todas las opciones" de acuerdo con el PSOE, y no solo la coalición como reclama su socio, Podemos, pero primero, ha dicho, el PSOE debe decidir "hacia adónde quiere ir" y si quiere pactar con el PP.

Alberto Garzón se ha pronunciado así en una rueda de prensa tras la reunión de la comisión colegiada de IU convocada este lunes para analizar el resultado de las elecciones de ayer, en las que Unidas Podemos se quedó con 35 escaños, siete menos que el 28A, un descenso que, ha reconocido como un motivo para hacer autocrítica.

Considera el líder de IU que el PSOE debería ofrecer un acuerdo a las múltiples fuerzas de izquierda para "plantar cara al auge de la extrema derecha" y él se ha vuelto a mostrar dispuesto a estudiar todas las opciones, como ya dijo tras el 28A cuando dijo que su

prioridad iba a ser el programa.

"La unidad no es homogeneidad, podemos tener diferencias", ha dicho en referencia a la estrategia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de insistir en la conformación de un gobierno conjunto. No obstante, el escenario que a él le gustaría es que Sánchez haga una oferta de coalición a UP y ha dicho que "si es buena, la apoyará".

Sobre si en esta ocasión los diputados de IU podrían votar distinto a los de Podemos en una hipotética investidura, ha pedido "normalizar la diferencia", con lo que no ha cerrado la puerta a que esta vez se rompa la unidad de voto en el grupo parlamentario, cosa

que no sucedió en julio.

"En este momento hay que esperar a que el PSOE diga hacia dónde quiere ir. No tenemos ninguna información de las intenciones del PSOE más allá de su insistencia peligrosa de seguir pidiendo la abstención al PP", ha afirmado Garzón, que cree que sería "marciano" que el socialista Pedro Sánchez buscase otra repetición electoral.

El líder de IU, según ha explicado, no ha hablado por el momento con el secretario general de los socialistas pero sí con "personas del Gobierno y de la dirección del PSOE" y de momento no sabe si hubo una respuesta al mensaje que ayer Iglesias le mandó al presidente en funciones pidiendo negociar un gobierno conjunto.