Espinosa de los Monteros denuncia el robo de un maletín que estaba dentro de su coche oficial

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado este martes en la Comisaría de Policía de la Cámara el robo de un maletín que estaba dentro del coche oficial del Congreso que utiliza en función de su cargo.Espinosa de los Monteros ha explicado que el robo tuvo lugar este lunes mientras comía en un restaurante del madrileño Paseo de la Castellana. Cuando se bajó del coche, dejó el portafolios apoyado en la parte de atrás del asiento del conductor y cuando regresó ya no estaba allí. El vehículo oficial del Congreso no tenía señales de haber sido forzado y el conductor, según el relato del portavoz, no se dio cuenta de la sustracción del maletín.

El mismo Espinosa de los Monteros ha publicado un tuit en el que considera que "viendo las noticias del inframundo que nos rodea, puede haber sido cualquiera... pero quien fuera no necesitaba llegar tan lejos. Es fácil saber a qué nos dedicamos en Vox: siempre hacemos lo que decimos".