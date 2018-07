Carmena se alegra de que el Gobierno de Sánchez tenga "tantas mujeres" porque es importante "feminizar la política"

En declaraciones a los medios de comunicación este mismo sábado después de un acto de homenaje al escritor Juan Goytisolo, Carmena ha eludido dar su opinión de los pasos que debe seguir el nuevo Ejecutivo porque como alcaldesa de Madrid "no hace ningún tipo de comentarios ni intervenciones de política general". "No soy una comentarista política. No soy una tertuliana. Yo hablo del Ayuntamiento de Madrid", ha dicho a continuación.