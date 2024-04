Aragonès confirma que irá a la cita de líderes de CCAA en el Senado: "Trolear al PP siempre apetece"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmado que acudirá a la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del próximo lunes convocada por el PP en el Senado sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía: "Como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece".

Ha opinado que el objetivo de los populares es organizar "un aquelarre contra el Gobierno del Estado español" como ya intentó hacer en su anterior convocatoria y la cual, a su juicio, el líder del Govern ya les consiguió estropear, según ha contado en una entrevista en Ser Catalunya.

La amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al PP

Ha afirmado que no teme defender la amnistía ante sus detractores: "No me da miedo. Creo que la amnistía es necesaria para acabar con la represión que en su día incentivó de forma muy clara al Partido Popular", ha apuntado Aragonès, y por esta razón, acudirá a la Cámara Alta a defender la ley contra el '¡A por ellos!', textualmente.

Según el presidente de la Generalitat, su intención es asistir a esta sesión del Senado para "defender la amnistía en todas partes, incluso en un lugar aparentemente hostil" como puede ser el Senado actual, "presidido por el PP" y con mayoría de este partido.

No me da miedo

La amnistía, ha indicado, es una vía de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado, y por esta razón, tiene la intención de defenderla también en el Senado: "iré a acabar con el 'a por ellos'" en una sesión "que el PP, ha dicho, quería convertir en un aquelarre" contra la Ley de Amnistía.

Su intención, ha dicho Pere Aragonès, es "ir a trolear al PP" algo que, para un independentista de izquierdas como es él, "siempre es un placer", y ha añadido que este partido "quería que (la sesión) fuera un monólogo, y no será así" porque irá "a defender un derecho".