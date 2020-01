Coalición Canaria no abre expediente a Oramas pero le multa con 1.000 euros

El comité permanente de Coalición Canaria ha decidido no abrir expediente a la diputada de CC, Ana Oramas, por no respetar la instrucción de su partido de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez pero le ha impuesto una sanción de 1.000 euros.

